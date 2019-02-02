Камбоджийский "город мертвых": сотни людей поселились на кладбище
Из-за нищеты дети камбоджийцев вынуждены играть среди могил, а семьи - обедать на надгробных плитах
В фольклоре каждого народа, как правило, есть страшные рассказы о мертвецах и кладбищах. Но обитатели одного из кладбищ Камбоджи на своей шкуре проверили, что жить среди мертвых не так уж и страшно.
На данный момент на кладбище в окрестностях Пномпеня живут полтысячи людей. Дольше остальных здесь "прописана" Сан Рамалле – она живет на кладбище уже 16 лет.
"Когда мы впервые пришли сюда, то были очень напуганы – боялись столкнуться с какими-то ужасами. Но этого не случилось, и наш страх прошел. Дети чувствуют себя нормально. Некоторые из них даже не знают, где именно они находятся", – утверждает женщина.
Сейчас среди двухсот могил кипит обычная людской быт: дети бегают среди могил или катаются на велосипедах, а взрослых заняты хлопотами поважнее – им надо развесить постиранную одежду или приготовить обед.
Трапезничают они прямо здесь – на надгробиях, которые заменяют им обеденные столы. Все они были бы рады выбраться отсюда, да некуда – они слишком бедны, чтобы купить или снять себе хоть какое-нибудь жилье.
Активисты бьют тревогу – количество таких людей будет расти. Город расширяется, и цена на землю растет. Поэтому в дальнейшем нищие общины будут вытеснены за пределы города.
"Есть и конкретные цифры: ежегодно под угрозой выселения из городов оказываются 10 тыс. человек. Сейчас 15% всех семей находятся под давлением: они живут в городских трущобах, которые рано или поздно захотят застроить", – говорит исполнительный директор неправительственной организации по вопросам развития города Соунг Саран.
Активисты настаивают на том, что правительство должно обеспечивать людей деньгами или жильем, а сами бедняки надеются, что застройщики не дойдут хотя бы до кладбищ, и верят в то, что мертвых тревожить не рискнут.
Напомним, что в начале июня 2017 года правоохранители выселили из Киева очередной табор ромов. Он находился за Лесным кладбищем прямо на кладбище домашних животных.
Ранее мы уже писали о контрастной Камбодже, где на границе попрошайки просят еду, а огромные казино сверкают золотыми буквами.
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