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Канадец построил самый большой в мире снежный лабиринт

Сегодня, 08:12

Строительство заняло всего неделю

Канадец построил самый большой в мире снежный лабиринт Другие страны Строительство заняло всего неделю

Крупнейший в мире снежный лабиринт построили на юге Канады. Высота стен лабиринта составляет почти два метра. Его протяженность достигает полутора километров. Площадь – около 2789 кв. метров. Лабиринт находится на территории частной фермы в южном пригороде Виннипега, столицы канадской провинции Манитоба.

Интересно, что сооружение возвела не строительная компания, а местный житель Клинт Массе. Ему понадобилась помощь жены, 300 грузовиков снега, спецтехника и неделя времени.

Сейчас лабиринт официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса. Лабиринт открыли еще в января, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях. Площадь лабиринтапримерно на 1100 кв. м превышает ту, что была у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде.

Для получения точных данных представители книги рекордов наняли специальную компанию, которая провела 3D-сканирование всего лабиринта.

Ранее сообщалось, что Книга рекордов Гиннесса допустила ошибку и назвала Севастополь "российским"

Кроме того, американец установил мировой рекорд по уничтожению тыкв и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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Тег Канада, рекорд, книга рекордов гиннеса, лабиринт

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