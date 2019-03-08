Канадец построил самый большой в мире снежный лабиринт
Строительство заняло всего неделю
Крупнейший в мире снежный лабиринт построили на юге Канады. Высота стен лабиринта составляет почти два метра. Его протяженность достигает полутора километров. Площадь – около 2789 кв. метров. Лабиринт находится на территории частной фермы в южном пригороде Виннипега, столицы канадской провинции Манитоба.
Интересно, что сооружение возвела не строительная компания, а местный житель Клинт Массе. Ему понадобилась помощь жены, 300 грузовиков снега, спецтехника и неделя времени.
Сейчас лабиринт официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса. Лабиринт открыли еще в января, но официальная его регистрация в Книге рекордов Гиннеса произошла только на днях. Площадь лабиринтапримерно на 1100 кв. м превышает ту, что была у прошлого рекордсмена из Сандер-Бей также в Канаде.
Для получения точных данных представители книги рекордов наняли специальную компанию, которая провела 3D-сканирование всего лабиринта.
Ранее сообщалось, что Книга рекордов Гиннесса допустила ошибку и назвала Севастополь "российским".
Кроме того, американец установил мировой рекорд по уничтожению тыкв и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Канадец построил самый большой в мире снежный лабиринт". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спортивный вундеркинд: в Киеве полуторагодовалый мальчик стал самым юным хоккеистом Украины
Коньки малыша помещаются на ладони, а клюшка – в три раза больше, чем он
Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео
Физик-ядерщик показал стальные мышцы