Капитан подлодки в Британии устроил для моряков "коронавирусную вечеринку": видео

В Великобритании командир атомной подводной лодки может лишиться должности и места в войсках из-за вечеринки, которую с его разрешения организовали в самый разгар эпидемии коронавируса в королевстве.

Как сообщает The Times, в начале апреля по возвращению на базу ВМС Девенпорт из длившегося несколько недель плавания экипаж подлодки Trenchant оказался на карантине из-за коронавируса и получил распоряжение не покидать базу.

Однако 23 апреля в соцсетях моряки выложили видеозаписи с вечеринки в честь возвращения на берег – на снятых кадрах военные танцуют, смеются, общаются на близком расстоянии, пьют пиво на пирсе и жарят барбекю.

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Это послужило поводом для административного расследования в отношении капитана подлодки Джона Льюиса из-за нарушения им инструкций, запрещающих проводить какие-либо мероприятия в условиях карантина.

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Издание отмечает, что вечеринка может стоить Льюису его должности или вообще месту в военно-морских силах Соединенного Королевства. На данный момент он продолжает командовать субмариной.

В британских ВМС отказались комментировать случившееся до окончания расследования.

Напомним, в прошлом году с флагманом британского флота и крупнейшим авианосцем королевства "Королева Елизавета" произошла вторая авария за несколько лет – в судне появилась течь, из-за чего оно было вынуждено прервать учения.

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