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Карантин по-богатому: в Индии продают маски с бриллиантами

11 июля, 23:25

Елена Вус Елена Вус

Маски сделаны по всем нормам и стандартам защитных изделий

В Индии, которая вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом, в городе Сурат (штат Гуджарат) ювелирный магазин начал продажи защитных масок, украшенных бриллиантами. Производитель уверяет, что маски сделаны по всем нормам и стандартам защитных изделий.

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Об этом сообщает агентство ANI.

Владелец магазина Дипак Чокси рассказал, что идея продавать маски с бриллиантами возникла у него, когда после снятия карантина к нему в магазин пришел человек в поисках каких-либо оригинальных и дорогих масок для жениха и невесты на время брачной церемонии.

В ассортименте представлена широкая линейка гламурных средств защиты. Есть маски из желтого и белого золота, украшенные россыпью бриллиантов, их стоимость – от 2000 до 5000 долларов.

Владелец магазина отмечает, что бриллианты и золотые вставки можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения.

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Ранее индийский бизнесмен Шанкар Кураде купил защитную маску из золота за 289 тысяч рупий (почти четыре тысячи долларов), чтобы обезопаситься от коронавирусной инфекции COVID-19.

О том, как носить маску в жару – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Индия золото ювелирный магазин бриллианты маска коронавирус COVID-19

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