Каждую минуту в мире используют 10 миллионов полиэтиленовых пакетов – ООН

Пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана

Ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов, использование которых хотят запретить в Киеве, сообщили в Организации Объединенных Наций. Об этом пишет Радио Свобода.

В ООН отметили, что каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.

Также в организации рассказали, что пакеты находили на вершине горы Эверест, полярных льдах и в самых глубоких местах океана.

Более 40 стран мира запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

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Ранее мы писали, что в Бельгии запретили одноразовые пластиковые пакеты.

А в Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Каждому, кто будет продавать, производить или пользоваться такими пакетами, грозит штраф в размере 38 тысяч долларов или до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее киевляне подписали петицию, которая призывает ввести запрет на использование и продажу полиэтиленовых пакетов.

Между тем, по мнению экспертов, несмотря на то что полиэтиленовые пакеты вредят экологии, запретить их в современных украинских реалиях не удастся.