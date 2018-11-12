Ким Чен Ын пытался обмануть Трампа: в КНДР найдены 13 секретных ракетных баз

Тайные базы находятся в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности

На территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами, пишет Reuters, ссылаясь на доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В целом, американская разведка полагает, что в Северной Корее функционируют около двух десятков баз, которые власти страны поддерживают в рабочем состоянии и проводят незначительные работы по улучшению их инфраструктуры.

Согласно данным доклада, секретные базы находятся в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности. При этом пусковых установок на объектах нет.

В то же время база Сакканмоль, которая расположено около границы с Южной Кореей, выглядит действующей и хорошо подготовленной к работе.

"Эти ракетные базы, которые могут быть использованы для всех типов баллистических ракет – от ракет малой дальности до межконтинентальных – должны стать объектами декларирования, проверок и демонтажа при любом окончательном и полностью поддающемуся контролю соглашении по денуклеаризации", – гласит доклад.

Напомним, что в мае в КНДР начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

В то же время мы писали, что демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ на северо-западе КНДР был остановлен.

Кроме того, Пхеньян предупредила Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.