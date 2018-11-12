Ким Чен Ын пытался обмануть Трампа: в КНДР найдены 13 секретных ракетных баз

Сегодня, 17:27

Тайные базы находятся в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности

Фото: AFP
Фото: AFP

На территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами, пишет Reuters, ссылаясь на доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В целом, американская разведка полагает, что в Северной Корее функционируют около двух десятков баз, которые власти страны поддерживают в рабочем состоянии и проводят незначительные работы по улучшению их инфраструктуры.

Согласно данным доклада, секретные базы находятся в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности. При этом пусковых установок на объектах нет.

В то же время база Сакканмоль, которая расположено около границы с Южной Кореей, выглядит действующей и хорошо подготовленной к работе.

"Эти ракетные базы, которые могут быть использованы для всех типов баллистических ракет – от ракет малой дальности до межконтинентальных – должны стать объектами декларирования, проверок и демонтажа при любом окончательном и полностью поддающемуся контролю соглашении по денуклеаризации", – гласит доклад.

Напомним, что в мае в КНДР начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

В то же время мы писали, что демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ на северо-западе КНДР был остановлен.

Кроме того, Пхеньян предупредила Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.
ракеты, ядерное оружие, северная корея, баллистическая ракета
Источник:

"Сегодня"

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