Ким Чен Ын сделал Трампу новое предложение

О своем предложении Ким Чен Ын рассказал в сентябре на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что о своем предложении Ким Чен Ын рассказал в сентябре на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тот передал эту информацию Дональду Трампу во время их переговоров в ноябре.

По информации агентства, такое решение северокорейского лидера – большой шаг к удовлетворению требования США о полной денуклеаризации. Источник отметил, что лидер КНДР уже заявлял о готовности закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбене, но не говорил о возможности допустить в страну международных экспертов.

Напомним, ранее на территории КНДР были обнаружены 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.

Мы также писали, что 7 октября состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с северокорейским лидером длилась около двух часов.

Кроме того, Пхеньян предупредил Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.