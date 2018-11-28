Ким Чен Ын сделал Трампу новое предложение

Сегодня, 03:38

О своем предложении Ким Чен Ын рассказал в сентябре на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

Фото: AFP
Фото: AFP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что о своем предложении Ким Чен Ын рассказал в сентябре на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тот передал эту информацию Дональду Трампу во время их переговоров в ноябре.

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По информации агентства, такое решение северокорейского лидера – большой шаг к удовлетворению требования США о полной денуклеаризации. Источник отметил, что лидер КНДР уже заявлял о готовности закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбене, но не говорил о возможности допустить в страну международных экспертов.

Напомним, ранее на территории КНДР были обнаружены 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.

Мы также писали, что 7 октября состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с северокорейским лидером длилась около двух часов. 

Кроме того, Пхеньян предупредил Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.
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Источник:

Lenta.ru

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