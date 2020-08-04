Кит ударил толпу людей хвостом в Австралии: видео

В Австралии, где совсем недавно акула атаковала молодого парня, две женщины пострадали из-за другого морского жителя.

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Как сообщает BBC, инцидент произошел на минувших выходных у побережья штата Западная Австралия, где группа туристов решила поплавать с китами.

Отплыв на несколько сотен метров от берега на судне с гидом, группа пловцов изначально решили, что им повезло – они встретили взрослую самку горбатого кита с детенышем.

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Опустившись в воду, люди некоторое время плавали с этими животными, однако в какой-то момент детеныш-китенок слишком близко подплыл к группе и мать-китиха отогнала их хвостом, задев нескольких людей.

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Журналисты сообщают о двух пострадавших, а одной из туристок понадобилась медицинская помощь – после госпитализации у нее обнаружили внутреннее кровотечение и переломы ребер. Ее состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

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В полиции Австралии сообщили, что регуляторы безопасности труда уже начали расследование по факту произошедшего.

Стоит отметить, что плавание с китами является законным видом развлечения в Австралии – лицензиями на это обладают пятнадцать туроператоров. Однако пловцам при этом рекомендуется держаться от животных на расстоянии не менее 15 метров.

После произошедшего в Департаменте биоразнообразия, охраны и аттракционов сообщили, что с 2016 года, когда начали выдавать лицензии на плавание с китами, услугой воспользовались более 10 тысяч раз и еще никогда прежде это не приводило к серьезным травмам.

Напомним, ранее в этом году 21-летний австралийский футболист Эрик Биригитти стал жертвой акулы. Тело спортсмена обнаружили в январе около пляжа на юго-западе страны.

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А в феврале серфер из США снял акулу-молот, которая подплыла к нему почти вплотную.

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