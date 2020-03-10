Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)

Несколько секунд - и рыба запрыгивает в зонтик сама

В интернете появилось видео, как в Китае, где пошел на спад коронавирус, мужчина ловит рыбу зонтиком. Он привязывает зонт за веревку и опускает с моста в воду. При этом не использует никакой наживки. Несколько секунд – и рыба запрыгивает в зонтик сама. Главное – это правильно выбранное место. Мужчина ловит рыбу над бурлящим потоком воды.

Ранее "Сегодня" писали о том, как аллигатор украл улов у рыбака прямо с удочки. Видео инцидента, который произошел предположительно во Флориде, за короткое время набрало более десяти миллионов просмотров.

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На записи видно, как мальчик, который занимается рыбной ловлей с пирса вместе с двумя взрослыми мужчинами, пытается подвести к себе пойманного горбыля. Один из мужчин замечает приближающегося аллигатора и предупреждает об этом мальчика. В следующую секунду аллигатор хватает улов зубами и уплывает. Юный рыбак пытался вырвать рыбу из пасти рептилии, но силы в данном поединке оказались неравны.

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Также мы рассказывали о том, как рыбак полез в пасть к акуле, думая, что она мертва.

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