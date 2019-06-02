Китай начал расследование в отношении одной из крупнейших компаний США

Заявления прозвучали на фоне торговой войны КНР с американцами

Фото: REUTERS/Jason Lee.

Власти Китая начали расследование в отношении американской компании экспресс-доставки FedEx, которую обвиняют в том, что она незаконно переправила в США посылки, предназначенные для клиентов китайской Huawei. Это решение было принято на фоне торговой войны американцев и КНР.

"FedEx серьезно нарушила законные права и интересы клиентов", – говорится в сообщении Синьхуа.

Отметим, что ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее начал торговую войну с Китаем, и обострил ее несколько недель назад, когда внес Huawei в "черный список", обвинив эту компанию в шпионаже.

В результате целый ряд производителей компьютерных чипов и интернет-концерн Google ограничили или полностью прекратили сотрудничество с Huawei.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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