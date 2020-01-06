Китай страдает от неизвестной болезни: количество инфицированных выросло до 59 человек

Ученые не могут определить, как передается странный вирус

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Число людей в Китае, заболевших неизвестной формой пневмонии в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семеро из них — в тяжелом состоянии. Еще 163 человека находятся на карантине, передает ТАСС.

"По состоянию на утро 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано", — указывается в сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения.

К настоящему времени, по данным властей, установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей.

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"До настоящего времени предварительные проверки не выявили четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку или заражения медицинского персонала. Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и другие заболевания дыхательных путей", — отмечается в документе.

Ведомство информирует, что специалисты работают над установлением возбудителей болезни и причин заболевания.

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Также 5 января власти Гонконга сообщили о том, что семь пациентов возрасте от 2 до 55 лет были госпитализированы в медицинские учреждения города после поездок в Ухань.

Тем временем США продолжают страдать от эпидемии легочной болезни, вызванной курением вейпов: всего за пару месяцев было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания, причем семь привели к летальному исходу.

Напомним, ранее учение назвали ТОП-10 болезней, которые убивают человечество: как оказалось, самая распространенная причина смерти – не рак, не туберкулез и даже не СПИД.

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