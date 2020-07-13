Китай ввел санкции против США: кто попал под ограничения

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

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"Действия американской стороны (по введению санкций в отношении китайских чиновников. – Ред.) являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубо нарушают основные принципы международных отношений и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Китайская сторона решительно осуждает это. В ответ на неправомерные действия американской стороны Китай принял решение о введении санкций в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", - заявила дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также отметила "непоколебимую решимость КНР по защите национальной безопасности и суверенитета".

"Мы продолжим бороться с террористическими и экстремистскими силами на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также будем выступать категорически против любых попыток вмешаться во внутренние дела Китая", - подчеркнула Хуа Чуньин.

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"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить свое ошибочное решение и прекратить любые действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и направлены против его интересов. Мы будем и дальше реагировать на подобные действия", – сказала она.

Ранее Госдепартамент и Минфин США сообщили о введении визовых ограничений и финансовых санкций в отношении четырех бывших и действующих чиновников из Китая, которые причастны к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Санкции Минфина и Госдепартамента предполагают заморозку всех их активов в Соединенных Штатах и визовые ограничения, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров.

Также сообщалось, что США подготовили жесткий ответ на действия Китая в Гонконге.

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