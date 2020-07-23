Китай запускает первую межпланетную станцию к Марсу: названа миссия

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5), как ожидается, стартует с первой миссией Китая по исследованию Марса "Тяньвэнь-1".

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Об этом сообщают китайских СМИ, – пишет "Интерфакс".

Цель китайской миссии состоит в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Станция, должна достичь Красной планеты через семь месяцев – 11 февраля 2021 года. В это время она начнет выполнять тормозной маневр и выйдет на орбиту Марса.

Примерно в течение двух месяцев станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Планируется, что 11 апреля 2021 года посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность планеты. Предварительным местом посадки выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

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Китайский марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Это будет уже вторая земная миссия к Марсу с начала недели. В понедельник к Красной планете на японской ракете-носителе H-IIA отправился космический аппарат Al Amal Объединенных Арабских Эмиратов. Орбитальный аппарат предназначен для изучения марсианского климата и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Красной планеты, в том числе пылевые бури.

Запуск арабской миссии на Марс. Источник: Reuters

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