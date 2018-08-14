Китайцы построят свой Hyperloop

Максимальную скорость в 1,5 тыс. км/ч поезда, движущиеся по трубам с откачанным воздухом до почти полного вакуума, должны достичь уже к апрелю 2021 года

Свой проект сверхскоростного транспортного средства с использованием технологии Hyperloop реализуют инженеры из Юго-Западного транспортного университета Цзяотун в Чэнду (Юго-Западный Китай). Как сообщил газете China Daily руководитель проекта Чжан Вэйхуа, максимальную скорость в 1,5 тыс. км/ч поезда, движущиеся по трубам с откачанным воздухом до почти полного вакуума, должны достичь уже к апрелю 2021 года, передает ТАСС.

В своем инновационном проекте китайские инженеры собираются использовать экспериментальную дорогу для испытания поездов, движущихся на основе магнитной левитации. Такая линия есть в Шанхае, где поезда доставляют пассажиров к аэропорту Пудун со скоростью до 430 км/ч. На данный момент это единственная в мире коммерческая линия поездов маглев.

Однако шанхайский маглев все же вынужден преодолевать аэродинамическое сопротивление, что ограничивает его скоростные качества. В трубе с высоким разряжением воздуха эта проблема может быть эффективно решена, считают китайские специалисты. Уже в этом году в Чэнду планируется достичь скорости 400 км/ч.

Технология Hyperloop повлечет за собой развитие целого ряда отраслей, включая аэрокосмическую, железнодорожную, разработку новых двигателей и производство новых материалов, считают китайские эксперты. Они не исключают использование наработок в ядерной промышленности и военной сфере, пишет China Daily. Вместе с тем, полагают специалисты, масштабность задач предполагает широкую кооперацию научных центров и промышленных предприятий, в том числе между разными странами.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о месте Украины в проекте Hyperloop.

Министр подчеркнул, что с 2019 года в Днепре начнется строительство тестовой площадки Hyperloop.

"Далее увидим, как быстро мы сможем убедить Еврокомиссию, другие органы по безопасности на транспорте в использовании уже в повседневной жизни этой технологии. По прогнозам Hyperloop Transportation Technologies, окупаемость Hyperloop – 12 лет. Это очень низкий срок. Железная дорога, кстати, не окупается никогда. То есть, железная дорога – это всегда государственные инвестиции", – рассказал Омелян.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".