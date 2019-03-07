Китайский строитель показал, как перекладывает яйца и разблокирует телефон с помощью экскаватора

Лао Панг в совершенстве овладел навыками управления экскаватора

Китайский строитель показал, как перекладывает яйца и разблокирует телефон с помощью экскаватора 2019-03-07T05:46:00+02:00 Другие страны Лао Панг в совершенстве овладел навыками управления экскаватора

Строитель из городского округа Фусинь в китайской провинции Ляонин Лао Панг в совершенстве овладел навыками управления экскаватора.

Молодой человек снял видео, как с помощь манипулятора строительной техники он без труда перемещает куриное яйцо с горлышка одной бутылки на другую.

Также одаренный строитель может ковшом разблокировать iPhone, поставленный боком на асфальт, или запустить фейерверк с помощью зажигалки, кнопку которой он нажимает манипулятором экскаватора.

В сети уже появилось большое число почитателей незаурядных способностей Лао Панга.

Ранее мы писали, что в Полтаве рабочие сыграли в баскетбол на экскаваторах. За участниками наблюдают болельщики, у них – свои фавориты.

Напомним, белорусские тракторы станцевали "балет" в шляпах. Шоу, названное "Танец маленьких тракторят", исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов "Ашхабад".

А еще ранее в Киеве тракторы играли в баскетбол и танцевали вальс. Около 30 единиц техники, в том числе ретро, "танцевали", перемещали ведра с водой, забивали гвозди, открывали пивные бутылки. Необычное шоу было приурочено к 145-летию "Киевводоканала".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Китайский строитель показал, как перекладывает яйца и разблокирует телефон с помощью экскаватора". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: info24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.