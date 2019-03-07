Китайский строитель показал, как перекладывает яйца и разблокирует телефон с помощью экскаватора
Лао Панг в совершенстве овладел навыками управления экскаватора
Строитель из городского округа Фусинь в китайской провинции Ляонин Лао Панг в совершенстве овладел навыками управления экскаватора.
Молодой человек снял видео, как с помощь манипулятора строительной техники он без труда перемещает куриное яйцо с горлышка одной бутылки на другую.
Также одаренный строитель может ковшом разблокировать iPhone, поставленный боком на асфальт, или запустить фейерверк с помощью зажигалки, кнопку которой он нажимает манипулятором экскаватора.
В сети уже появилось большое число почитателей незаурядных способностей Лао Панга.
Ранее мы писали, что в Полтаве рабочие сыграли в баскетбол на экскаваторах. За участниками наблюдают болельщики, у них – свои фавориты.
Напомним, белорусские тракторы станцевали "балет" в шляпах. Шоу, названное "Танец маленьких тракторят", исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов "Ашхабад".
А еще ранее в Киеве тракторы играли в баскетбол и танцевали вальс. Около 30 единиц техники, в том числе ретро, "танцевали", перемещали ведра с водой, забивали гвозди, открывали пивные бутылки. Необычное шоу было приурочено к 145-летию "Киевводоканала".
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