КНДР о новых санкциях ООН: Это акт войны

Те, кто голосовал за санкции, столкнутся с гневом Пхеньяна, обещают в МИД Северной Кореи

Новые санкции Организации Объединенных Наций разозлили КНДР, которая уже назвала это актом войны, нарушающим стабильность на Корейском полуострове. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявило МИД КНДР, сообщает Reuters

В дипломатическом ведомстве Северной Кореи уверены, что те, кто голосовал за санкции, столкнутся с гневом Пхеньяна.

"Те страны, которые поддержали решение о санкциях, несут полную ответственность за все последствия, которые могут быть вызваны резолюцией. Мы воспринимаем такую "санкционную резолюцию", введенную США и их союзниками, как серьезное нарушение суверенитета нашей республики и актом войны, что нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе", – говорится в заявлении.

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В МИД КНДР отметили, что наличие ядерного оружия – это самозащита и инструмент сдерживания, и это не противоречит международному праву.

"Мы продолжим укрепление нашего самозащитного ядерного сдерживания, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса сил с США", – отметили в Пхеньяне.

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые санкции против КНДР, заявил, что "мир не хочет смерти".

Как известно, 28 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15, которая поднялась на высоту 4475 км и пролетела 950 км. В КНДР заявили, что это самая мощная ракета и она может достичь всей территории США.