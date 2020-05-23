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Коалиция во главе с США уничтожила двоих лидеров ИГ

23 мая, 02:27

Елена Кузьмич

Один из террористов отвечал за приобретение и транспортировку оружия

Двое региональных лидеров террористической группировки "Исламское государство" были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Об этом говорится в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"17 мая „Силы демократической Сирии" совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе этой операции", — говорится в документе.

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Первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал в числе прочего за приобретение и транспортировку оружия.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины передала Грузии одного из ключевых лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), которого ранее задержали в Киевской области.

Видео: Reuters

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Сирия ликвидация лидеры ИГИЛ

Источник: ТАСС

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