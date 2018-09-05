Количество погибших демонстрантов в Никарагуа стремится к полутысячи

Сегодня, 18:17

При этом абсолютное большинство жертв скончались от огнестрельных ранений, но беспорядки в стране и не думают утихать


В Никарагуа увеличилось количество погибших во время антиправительственных демонстраций, которые начались в стране еще в апреле этого года.

Так, количество погибших выросло до 481 человека, из которых 410 были погибли от огнестрельных ранений. Еще более четырех тысяч ранены и порядка двух тысяч числятся пропавшими без вести или оказались в тюрьме.

Люди протестуют против попытки правительства снизить зарплаты и увеличить налоги и требуют отставки правящего с 2006 года президента Даниэля Ортега. Ко всему прочему, протестующие обвиняют его в коррупции, заявляя о резком обогащении его родственников.

Впрочем, уходить и проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, глава государства не спешит. Вместо этого Ортега обвинил оппозицию в заговоре против государства.

При этом после того, как ООН опубликовала доклад о жертвах и осудила репрессии, правительство распорядилось выдворить из страны международную делегацию наблюдателей.

Ранее сообщалось о 139 демонстрантах, погибших во время беспорядков в Никарагуа.

Также мы писали, что полицейские стали применять огнестрельное оружие против протестующих практически с самого начала демонстраций.
Никарагуа, протесты, жертвы, репрессии, демонстрация
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Бойня в Никарагуа: во время протестов погибли 63 человека

27 Апреля, 13:40

Люди стали жертвами разгона демонстрантов, они протестовали против пенсионной реформы

Украина

Фото: скрин с видео

Под Радой начались стычки митингующих с полицией: в ход пошли дубинки и слезоточивый газ (дополнено)

19 Июня, 11:42

Митингующие прорвали первый кордон правоохранителей и пытаются прорваться в здание парламента
Загрузка...

Россия

Фото: ovdinfo.org

Число задержанных на протестах в России значительно возросло

5 Мая, 20:00

Самое большое число задержанных в Москве 

Другие страны

Фото: AFP

Россия помогает диктатуре под боком у США - СМИ

11 Июля, 01:43

Из-за беспечности Белого дома Кремль укрепляется в Никарагуа, помогая авторитарному режиму
Загрузка...