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Колонна американских и курдских сил в Сирии обстреляна боевиками, есть погибшие

Сегодня, 13:40

По данным СМИ, в результате атаки на колонну погибли пять человек

Фото: AFP
Колонна американских и курдских сил в Сирии обстреляна боевиками, есть погибшие //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5af/472/5c45af472fee2.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5af/472/5c45af472fee2.jpg Другие страны По данным СМИ, в результате атаки на колонну погибли пять человек

По меньшей мере, пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии. Об этом сообщило AFP.

Ранее агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке Сирии.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президента Дональд Трамп должен приостановить вывод войск США из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.

По его словам, любое поспешное отступление может привести к "кошмарному" сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.

Как известно, 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение "Исламского государства" останется приоритетом для США в Сирии и вывод американских военнослужащих не повлияет на возможности США при необходимости проводить в регионе любые военные операции.

Как сообщалось, российские военные в Сирии уже заняли оставленный проамериканскими силами район.

Сирия, США, курды

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Источник:

ТАСС

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