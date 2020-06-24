Коронавирус продолжит атаковать Великобританию и в 2021 году

Главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом будет в стране до весны 2021 года.
Об этом сообщает The Independent.
"Я ожидаю, что будет значительное число заражений коронавирусом, по крайней мере, в этот временной промежуток", – заявил Крис Уитти.
По его словам, всплеск инфекции неизбежен, если люди будут думать, что они могут как ни в чем не бывало вернуться к нормальной жизни.
Он надеется, что на помощь в борьбе с инфекцией может прийти научный прогресс. "Я думаю, что для науки будет вполне оптимистично прийти на помощь", – добавил врач.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом этапе снятия с 4 июля в Англии ряда ранее введенных ограничений для борьбы с коронавирусом.
Работу смогут возобновить пабы и рестораны. Откроются также парикмахерские, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.
Но бассейны, салоны красоты со СПА-услугами, боулинг центры и расположенные внутри помещений спортивные залы пока останутся закрытыми.
С 4 июля будет действовать обязательное правило социальной дистанции в два метра. Жителям Англии будет разрешено соблюдать дистанцию в один метр в тех случаях, когда невозможно обеспечить два метра, однако необходимо в таких случаях использовать маски и как можно чаще мыть руки.
А ранее Джонсон снял "запрет на секс" во время карантина в Великобритании.
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