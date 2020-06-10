Джонсон снял "запрет на секс" во время карантина в Великобритании

С 13 июня в Великобритании, где карантинный скандал привел к отставке в правительстве, премьер-министр Борис Джонсон снял "запрет на секс" во время карантина для людей, проживающих в разных домах.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Правило, согласно которому двум и более людям из разных домов было запрещено собираться в любом частном месте, касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями.

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Джонсон подчеркнул, что понимает, насколько тяжело было близким из-за вынужденных запретов.

Напомним, что в Великобритании коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек.

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В стране уже полтора месяца наблюдается тенденция к уменьшению как числа смертей, так и новых случаев инфицирования.

С 15 июня все сотрудники и посетители британских больниц будут обязаны носить маски. Ранее стало известно о том, что ношение масок с 15 июня станет обязательным и для всех пассажиров общественного транспорта. Жителей страны призвали не нарушать действующие правила социального дистанцирования и не собираться большими группами.

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13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня — второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов.

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