Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке

Молодым людям теперь стоит обратить внимание на пальцы на ногах

При коронавирусной инфекции у молодых зараженных появился новый и странный симптом – у больных пальцы на ногах краснеют или синеют. Об этом, со ссылкой на слова медиков, сообщает издание Futurism.

Примечательно, что у пациентов с "коронавирусными" пальцами зачастую других признаков инфекции нет, а сама болезнь протекает легко.

"Мы не знаем наверняка, имеет ли он (признак. – Ред.) отношение к COVID-19, но, когда он так часто встречается прямо сейчас во время пандемии и встречается у пациентов с бессимптомным или легким поражением, это кажется слишком большим совпадением, чтобы не быть проявлением вируса для пациентов в подростковом возрасте и которым около 20", – рассказала председатель дерматологического отдела в Северо-Западном университете Эми Пеллер.

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При таких признаках у больных пальцы иногда зудят и болят. Это, по словам медиком, может быть одним из первых признаков коронавируса.

Напомним, недавно врач-педиатр Министерства здравоохранения Наталья Кундина рассказала, что симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются.

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