Коронавирус в Мексике: в одном из штатов власти обязали все население носить маски

Жители и гости штата Нуэво-Леонна северо-востоке Мексики должны будут в обязательном порядке носить медицинские маски за пределами своих домов и квартир. Соответствующее распоряжение местного правительства обнародовал глава департамента здравоохранения региона Мануэль де ла О, сообщил на своем сайте журнал Expansion. Таким образом власти штата рассчитывают сдержать распространение нового коронавируса.

"Необходимо усилить меры профилактики, необходимо по-прежнему оставаться дома, соблюдать безопасную дистанцию, — заявил де ла О. — Кроме того, в Нуэво-Леоне мы будем требовать обязательного ношения [медицинских] масок, все жители региона, а также все, кто приедет сюда, будут использовать их". К настоящему времени в расположенном недалеко от границы с США штате с населением более 5,2 млн человек выявлено порядка 160 случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрировано 4 летальных исхода.

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Согласно последним данным Министерства здравоохранения Мексики, новым коронавирусом заразились 2 785 человек, 141 инфицированный скончался. Врачи проверяют еще 7 526 человек на наличие у них заболевания.

О первом случае заражения в Мексике официально стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Напомним, что с 6 апреля Кабмин ужесточил карантинные меры. Теперь запрещено выходить на улицу без масок. В последнем ролике на своем YouTube-канале Евгений Комаровский еще раз рассказал обо всем, что нужно знать про маски и респираторы.

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