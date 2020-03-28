Приносят вирус: мексиканцы требуют закрыть границу из США

В связи с распространением коронавируса США и Мексика "поменялись местами": теперь мексиканцы просят у властей закрыть границу с США.

Отмечается, что такие требования выставили граждане после того, как на днях США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19.

В то же время в Мексике тоже разгорается инфекционная вспышка. По данным центра Джона Хопкинса, в Мексике подтвердили уже 717 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 человек.

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На этом фоне мексиканцы требуют не впускать в страну американских путешественников. Именно они, по мнению мексиканцев, привезли в страну инфекцию, а теперь могут быстро ее распространить.

По информации BBC, границу формально закрыли, однако мексиканцы обвиняют власть в бездействии и требуют проверить тестами всех американцев, "которым не сидится дома".

Как известно, одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было постройка капитальной стены на границе между США и Мексикой для противодействия наплыва нелегальных мигрантов. Так, США планируют возвести к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около 400 млн долларов.

Также мы писали, что банды контрабандистов сумели вырезать некоторые участки "стены Трампа" на границе США и Мексики, чтобы поставлять на американскую территорию наркотики, а также для проникновения нелегальных мигрантов.



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