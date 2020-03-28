Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. США

Приносят вирус: мексиканцы требуют закрыть границу из США

28 марта, 12:26

Татьяна Очеретяна

Мексиканцы обвиняют власти в бездействии

В связи с распространением коронавируса США и Мексика "поменялись местами": теперь мексиканцы просят у властей закрыть границу с США.

Отмечается, что такие требования выставили граждане после того, как на днях США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19.

В то же время в Мексике тоже разгорается инфекционная вспышка. По данным центра Джона Хопкинса, в Мексике подтвердили уже 717 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 12 человек.

Реклама

На этом фоне мексиканцы требуют не впускать в страну американских путешественников. Именно они, по мнению мексиканцев, привезли в страну инфекцию, а теперь могут быстро ее распространить.

По информации BBC, границу формально закрыли, однако мексиканцы обвиняют власть в бездействии и требуют проверить тестами всех американцев, "которым не сидится дома".

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 28 марта и все подробности

Как известно, одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было постройка капитальной стены на границе между США и Мексикой для противодействия наплыва нелегальных мигрантов. Так, США планируют возвести к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около 400 млн долларов.

Также мы писали, что банды контрабандистов сумели вырезать некоторые участки "стены Трампа" на границе США и Мексики, чтобы поставлять на американскую территорию наркотики, а также для проникновения нелегальных мигрантов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мексика США граница коронавирус стена Трампа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 28 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 28 марта и все подробностиДругие страны
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Женщина рассказала, как она победила коронавирус:
Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"Fun
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...