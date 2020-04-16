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В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса

16 апреля, 15:37

Денис Беспалов

За неделю в мире от COVID-19 умерли более 40 тысяч человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "тревожным и трагическим" продолжающийся рост числа умерших от коронавируса в мире.

Гендиректор напомнил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 123 тыс. человек умерли, что "на 40 тыс. больше", чем было в прошлый четверг (9 апреля), когда состоялся предыдущий дипломатический брифинг.

"Это тревожный и трагический рост", - констатировал глава ВОЗ.

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Вместе с тем, он обратил внимание на "обнадеживающие сигналы в некоторых странах, которые были прежде эпицентром пандемии". Одновременно гендиректор призвал с "предельной осторожностью" решать вопрос о возможной отмене введенных в связи с коронавирусом ограничений.

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Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил также, что коронавирус в последнее время "проникает в страны и общины, где многие люди живут в условиях чрезмерной тесноты, и соблюдение физической дистанции там практически невозможно". Поэтому призывы властей к гражданам оставаться дома "могут нанести непреднамеренный вред" населению.

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"Миллионы людей в мире должны каждый день работать, чтобы на столе была еда. Они не могут оставаться дома длительные периоды без помощи", - констатировал гендиректор.

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Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса в мире подтверждено 2 078 277 случаев заражения коронавирусом, умерли 138 008 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. США временно прекратили финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

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ВОЗ коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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