Котики и совы: японка превращает камни в невероятные произведения искусства

Японская художница Акие Наката превращает найденные камни в очаровательных животных, которых вы можете держать на ладони.

Еще будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни. А в 2011 году Акие начала создавать картины на них — после того, как во время прогулки вдоль берега реки увидела гальку, похожую на кролика.

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"У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них", — говорит она.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о турецком художнике, который создает миниатюрные картины на поп-корне.

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А в Корее бариста создает потрясающие рисунки на кофе. Для необычных и удивительных рисунков бариста использует известные произведения искусства. В частности, картины Ван Гога. Кроме этого, Кангбин Ли также изображает на кофе милых животных, сказочных персонажей, людей, цветы, пейзажи и тому подобное.