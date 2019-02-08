Кронпринц Саудовской Аравии не заказывал убийства журналиста Хашуджи - глава МИД

Министр отказался комментировать опубликованную накануне статью американской газеты «Нью-Йорк таймс»

Фото: AFP

Кронпринц Саудовской Аравии не заказывал убийства журналиста Хашуджи - глава МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-02-08T20:36:03+02:00 Другие страны Министр отказался комментировать опубликованную накануне статью американской газеты «Нью-Йорк таймс»

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в пятницу, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не отдавал распоряжения убить журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Мы знаем, что это действие не было санкционированным. Для совершения этого действия не было отдано никакого приказа", — сообщил он представителям американских СМИ.

Как отмечает Рейтер, в то же время министр отказался комментировать опубликованную накануне статью американской газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что в разговоре о саудовском журналисте кронпринц упоминал пулю.

В четверг "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на бывших и действующих должностных лиц США и других стран, сообщила, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд произносил в приватной беседе с ближайшим советником слово "пуля" в контексте вариантов действий в случае возможной неудачи попыток силой вернуть Хашуджи.

Хашуджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашуджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября 2018 года. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал. Однако после признал убийство журналиста.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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