Кровавая свадьба в Индии: молодожены открыли подарок и подорвались на бомбе

Сегодня, 17:30

Бабушка жениха из-за взрыва погибла на месте

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Индии, в которой не так давно авто врезалось в здание школы, в штате Одиша, молодые супруги подорвались на бомбе, которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков. Об этом сообщает NDTV.

Трагедия произошла через несколько дней после свадьбы: новоиспеченные супруги распаковывали подарки, и один из пакетов взорвался.

В результате взрыва бабушка жениха погибла на месте, он же скончался в больнице. Невесту госпитализировали: она остается в стационаре.

На данный момент полиция ведет расследование инцидента. Также устанавливают тип взрывного устройства.

Напомним, ранее в дагестанском городе Кизляр неизвестный открыл стрельбу по толпе людей во время празднования Масленицы. В результате инцидента пять человек погибли и столько же пострадали. 

"По информации на данный момент 5 погибших (включая стрелявшего), 5 раненых доставлены в Кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф", – сообщили в местном Минздраве.

Состояние пострадавших при стрельбе – средней тяжести.

Также была установлена личность стрелка – это местный житель.
Индия, взрыв, свадьба, бомба, погибшие

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