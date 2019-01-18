Кровавый теракт в столице Кении: появились новые подробности атаки

В связи с находкой следователи допускают, что боевики "Аль-Шабаб" могли быть связаны с работниками комплекса

Фото: AFP

Кровавый теракт в столице Кении: появились новые подробности атаки https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a8/90e/5c41a890ed5bc.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a8/90e/5c41a890ed5bc.jpg 2019-01-18T12:29:00+02:00 Другие страны В связи с находкой следователи допускают, что боевики "Аль-Шабаб" могли быть связаны с работниками комплекса

На территории гостинично-офисного комплекса Dusit в кенийской столице Найроби, где на днях произошел кровавый теракт, жертвами которого стали 21 человек, полиция обнаружила взрывные устройства, сообщает местный телеканал NTV Kenya.

По данным журналистов, во время поисковой операции правоохранители обнаружили, обезвредили и вывезли в безопасное место четыре самодельных взрывных устройства.

В связи с этим следователи изучают записи с камер безопасности, допуская, что нападавшие могли быть связаны с работниками комплекса.

На данный момент были задержаны трое подозреваемых в причастности к атаке, а территория комплекса все еще остается закрытой.

Напомним, что 15 января прогремело несколько взрывов возле расположенного в Dusit банка, после чего вооруженные злоумышленники начали стрелять по людям, а у входа в одно из зданий подорвал себя смертник.Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация "Аль-Шабааб".

Мы также писали о нападении террористов на отель Intercontinental в Афганистане. Жертвами прошлогоднего теракта стали 40 человек.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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