Крупный мексиканский авиаперевозчик отказался эксплуатировать Boeing после катастрофы в Эфиопии
Лайнеры не будут использоваться, пока не появится подробная информация о расследовании катастрофы
Крупный мексиканский авиаперевозчик Aeromexico отказался эксплуатировать Boeing 737 MAX 8 до тех пор, пока не будут выяснены причины крушения самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии.
Компания не будет использовать шесть самолетов Boeing 737 Max 8, пока не будет предоставлена более подробная информация о расследовании аварии рейса ET302. Хотя ранее Aeromexico сообщала, что "по-прежнему полностью уверена в безопасности флота Boeing 737 Max 8".
Напомним, что среди компаний, которые также временно остановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8, Ethiopian Airlines и британская Cayman Airways. Использование данных самолетов временно запрещено в Китае, где насчитывается около 100 Boeing 737 Max 8, а также в Индонезии.
Эксплуатировать самолеты такого типа продолжают американские авиакомпании American Airlines (24 воздушных судна) и Southwest Airlines (34 воздушных судна), Norwegian Airlines (18 самолетов), TUI Aviation (15 судов), сингапурская Silk Air (6 судов), Fiji Airways (2 самолета), Icelandair (3 воздушных судна), Flydubai (11 судов), канадский WestJet (13 судов) и бразильский GOL Linhas Aereas (7 самолетов).
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.
Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.
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