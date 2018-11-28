Крушение Boeing 737 в Индонезии: что рассказал черный ящик самолета

На момент крушения на борту лайнера находились 189 человек, все они погибли

Пилоты потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского лайнера пытались избежать падения почти с самого момента взлета. Об этом говорят данные, полученные от черного ящика самолета, сообщает New York Times.

Согласно записям бортового самописца самолета, нос лайнера более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета. Пилоты поднимали нос снова и снова, пока, наконец, не потеряли контроль, и самолет рухнул в море.

Кроме того, данные черного ящика подтверждают версию, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, из-за неправильной информации, получаемой от датчиков на фюзеляже, привела к сваливанию самолета.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек. Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

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