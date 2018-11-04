Крушение Boeing 737 в Индонезии: на сушу подняли 105 тел погибших

Сегодня, 18:34

Поисковую операцию продлили еще на три дня

Фото: Sutopo Purwo Nugroho
Фото: Sutopo Purwo Nugroho

В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв крушения лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Поиски остальных продолжили еще на три дня, так как много погибших все еще находятся на дне Яванского моря. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, все останки сильно повреждены, из них удалось опознать только 14.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек, среди которых не было украинцев.

Как сообщалось, 31 октября спасатели обнаружили "черные ящики" рухнувшего лайнера, которые затонули на глубине в 30 метров.

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