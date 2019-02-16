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Курды захватили последний форпост ИГИЛ на востоке Сирии

Сегодня, 09:50

Некоторые боевики могут еще прятаться в подземных туннелях

Фото: AFP
Курды захватили последний форпост ИГИЛ на востоке Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd4/304/5c5dd4304ebb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd4/304/5c5dd4304ebb2.jpg Другие страны Некоторые боевики могут еще прятаться в подземных туннелях

Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии. Об этом сообщило НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно сообщению, курдские бойцы при поддержке ВВС Америки захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Он был последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые боевики все еще могут скрываться в подземных туннелях.

Напомним, ранее Трамп заявил, что на днях ожидает официального объявления об освобождении всей территории, находившейся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".В США говорили, что ИГ потеряла 99,5 процента ранее удерживаемой ею территории, и контролирует сейчас в Сирии менее 5 квадратных километров вокруг нескольких сел в долине реки Евфрат.

Тем не менее, в ООН подсчитали, сколько боевиков ИГ остались на территории Сирии и Ирака.В странах все еще остается от 14 до 18 тысяч боевиков. Глава Контртеррористического управления всемирной организации, заместитель генсека ООН Владимир Воронков заявил, что группировка постепенно эволюционирует в подпольную сеть.

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Тег Ирак, Сирия, война, ИГИЛ

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