Победа над ИГИЛ: Трамп анонсировал важное заявление

Группировка «Исламское государство» потеряла 99,5% ранее удерживаемой территории

Дональд Трамп. Фото: AFP

Победа над ИГИЛ: Трамп анонсировал важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/473/57c/5c547357cc8a7.jpg 2019-02-07T10:42:00+02:00 США Группировка «Исламское государство» потеряла 99,5% ранее удерживаемой территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что на днях ожидает официального объявления об освобождении всей территории, находившейся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".

Это заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, состоящей из 79 стран, которая в течение нескольких лет ведет военную кампанию против ИГИЛ. По словам президента США, боевики сейчас удерживают незначительный процент огромной территории, которую они когда-то называли своим "халифатом".

В последние недели официальные лица США заявляли, что группировка "Исламское государство" потеряла 99,5 процента ранее удерживаемой ею территории, и контролирует сейчас в Сирии менее 5 квадратных километров вокруг нескольких сел в долине реки Евфрат.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать борьбу с остатками экстремистской организации, несмотря на вывод войск США из Сирии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не консультировался с Центральным командованием, которое отвечает за проведение операций на Ближнем Востоке, относительно вывода американских войск из Сирии.

Напомним, в январе США начали выводить военную технику из Сирии.

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