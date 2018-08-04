Лидер Косово призвал соотечественников воздержаться от силовых действий

Хашим Тачи, лидер непризнанного Косово, призвал всех жителей республики к сдержанности. Заявление Тачи опубликовала в субботу его пресс-служба.

Тачи уверен, что все институты власти Косово слаженно работают над созданием правовой основы Сообщества сербских муниципалитетов в соответствии с подписанными в 2013 и 2015 гг. в Брюсселе договорами на основании решения Конституционного суда Косова.

"Призываю всех воздержаться от всякого рода провокаций, сохранять спокойствие в очень важный момент для нашей страны. Косово привержено достижению исторического юридически обязывающего соглашения в последней фазе диалога о нормализации между Косово и Сербией. Этим должен быть обеспечен долгосрочный мир за Западных Балканах, Косово останется строго привержено достижению мира, а не подрыву нормализации отношений", – написал Тачи.

4 августа истекает срок, определенный Европейским союзом Приштине для разработки правовой основы Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово. ССМ является основой Брюссельских соглашений между Белградом и Приштиной, предусматривающих наличие самоуправления для сербов, живущих в непризнанном Косово. Однако на протяжении пяти последних лет косовары бойкотировали создание этой структуры.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.

Стоит отметить, что власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово. Совет нацбезопасности Сербии обсудил вопрос угрозы обострения ситуации в отношениях с Косово.





