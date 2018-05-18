Лихорадка Эбола в Конго: случаи заражения растут

11 новых подтвеждений были зафиксированы в одном из городов на западе страны

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщило о 11 новых случаях заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает Reuters.

Случаи зафиксировали в городе Бикоро, расположенном в Экваториальной провинции на северо-западе страны. Ранее сообщалось только о 14 официальных подтверждениях заражения.

17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

На настоящий момент поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ в ДРК.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла - острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %.Надежной и единственной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.