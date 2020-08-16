Лукашенко пообещал не допустить "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам на допустить прохождение людской цепь "неравнодушных", которую активисты собирались построить от Вильнюса до Киева через Минск. Об этом он заявил на совещании в в Министерстве обороны страны, передает БЕЛТА со ссылкой на канал "Беларусь 1".

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"Еще один момент, который не может не настораживать нас... Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они (представители западных государств. – Ред) хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что поручает Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку и "категорически не допустить подобных действий".

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Лукашенко также заявил, что знает, на что организаторы этой акции намекают.

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"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада... Но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с Президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", – подчеркнул он.

Отметим, акция "цепь неравнодушных" в поддержку протестующих в Беларуси запланирована на 23 августа. Она должна начаться на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.

Напомним, ранее власти Беларуси назначили встречные митинги в ответ на марш протестующих против фальсификаций на выборах в стране в пользу Лукашенко. Так, в воскресенье в Беларуси пройдут сразу две акции – Марш Свободы, организованный протестующими против результатов выборов, и митинг в поддержку действующей власти и Александра Лукашенко.

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