Лукашенко "припугнул" Польшу российскими войсками

Сегодня, 15:11

Белорусский лидер объяснил важность его страны для Европы и призвал ценить "этот кусок земли"

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

В Беларуси ранее уже говорили о возможном размещении базы РФ на своей территории, а на этот раз белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил намерения укрепить военное присутствие в своей стране из-за планов Польши разместить у себя военную базу США, передает пресс-служба президента Беларуси.

Он доходчиво объяснил польскому министру, что в случае появления американцев у белорусских границ будут приняты ответные меры.

"Я министру иностранных дел (Яцеку Чапутовичу – Ред.) сказал, он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", – заявил Лукашенко.

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Белорусский лидер указал на важность Беларуси для Европы и призвал европейцев ценить "этот кусок земли".

"Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции, я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция – все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет. Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко – тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (речь о России – Ред.)", – подчеркнул президент Беларуси.

Отметим, что американцы давно уже планируют разместить свой постоянный контингент поближе к российским границам. Сейчас США изучают территорию Польши для размещения военной базы.

В свою очередь польский лидер Анджей Дуда рассказал о подготовке размещения военной базы США. Он заявил, что власти Соединенных Штатов смогут выбрать место, где, возможно, базы будут развернуты.
Польша, США, Беларусь, Лукашенко, база
Источник:

"Сегодня"

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