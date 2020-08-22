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Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения

22 августа, 23:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Беларуси утверждают, что к ней со стороны Литвы подходят западные войска

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который привел вооруженные силы страны в полную боевую готовность, приказал военным реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Соответствующее распоряжение он озвучил в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны Виктора Хренина, передает "Интерфакс" со ссылкой на канал СТВ.

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"Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", – заявил Лукашенко

Издание отмечает, что президент Беларуси распорядился реагировать без предупреждения после того, как глава белорусского Минобороны доложил об обстановке на границе.

"Подходят к границе (войска со стороны Литвы. – Ред.), разворачиваются и уходят. Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону (движение войск с запада. – Ред.), если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", – сказал Хренин.

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Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что антиправительственные протесты в Беларуси, начавшиеся 9 августа и ставшие самыми массовыми в современной истории страны, были организованы Соединенными Штатами.

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О распоряжении Лукашенко привести армию в полную боевую готовность смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь вооруженные силы Александр Лукашенко
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