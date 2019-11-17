Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на следующих выборах президента Беларуси

Лукашенко заявил, что не обидится, если его не поддержат избиратели

/ Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигаться на следующих выборах президента в 2020 году.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", – сказал Лукашенко.

По словам беларусского президента, он не обидится, если его не поддержат на выборах.

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Однако, продолжил президент, "если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста".

Напомним, в Беларуси начались досрочные парламентские выборы – 17 ноября в стране проходит основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Предыдущие выборы в Палату представителей Беларуси проходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

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