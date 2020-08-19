Диктатор обосновал вывод армии на границу с Польшей и Литвой

После того как Беларусь развернула и привела в боевую готовность войска на западной границе, президент Александр Лукашенко дал указание Министерству обороны особое внимание уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы.

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Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения", – сказал Лукашенко.

По его словам, нужно обратить внимание на гродненское направление, где якобы есть "очень большое желание дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске".

В тренде Лукашенко "услышал", как НАТО барабанит гусеницами на границе с Беларусью

"Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", – решил попугать вымышленного противника Лукашенко.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что 16 августа пресс-секретарь НАТО заявил: Североатлантический альянс не наращивает свое присутствие в Восточной Европе.

Также напомним, именноБеларусь решила побряцать оружием возле границ НАТО и с 17 августа на западной границе страны должны были начаться трехдневные учения с участием артиллерии и ракетных войск.

Видео: Пул Первого/Telegram

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