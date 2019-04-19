Лукашенко заговорил о новой Конституции и преемнике

Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была нужна сильная президентская власть

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда – хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю – нет. Я бы не хотел", - сказал Лукашенко во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была нужна "вот такая сильная власть, какая у нас есть".

"Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", – сказал он.

"Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны – тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства", - полагает президент.

"Что касается будущего главы государства – он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. (...) Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.

"Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", – заявил президент.

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию буден привлечен широкий круг экспертов для того, чтобы это был "выверенный документ для обсуждения на уровне президента".

"Мы еще не выработали даже концепцию этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с его решением о сложении президентских полномочий.

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