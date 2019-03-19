Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия

Сегодня, 20:38

Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения

Фото: bnews.kz
Фото: bnews.kz.
Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/137/025/5c91370252c13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/137/025/5c91370252c13.jpg Другие страны Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с его решением о сложении президентских полномочий. Об этом во вторник сообщили в президентской пресс-службе.

"Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга, — отметили, в свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера. — Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах".

Читайте также

Лукашенко и Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, где обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности, а также, как первый президент страны, по Конституции он имеет статус "Лидера нации".

Лукашенко подчеркнул, что это, "безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева".

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран  по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег отставка, Лукашенко, назарбаев, телефонный разговор

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Назарбаева вызвала ажиотаж: в Казахстане массово скупают доллары

Сегодня, 20:13

Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана: появилась реакция Госдепа США

Сегодня, 19:42

США настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов

Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане

Сегодня, 18:57

По мнению экспертов, никаких перемен от нового президента страны ждать не стоит

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана (дополнено)

Сегодня, 18:45

Функции главы государства временно переходят к спикеру Сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

Сегодня, 16:34

Нурсултан Назарбаев заявил, что Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством

Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана

Сегодня, 16:33

В целом пользователи положительно восприняли решение казахского лидера добровольно сложить свои полномочия

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Катя Кищук показала голую грудь

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Ющенко назвал лучшего президента для Украины

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры