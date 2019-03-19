Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия

Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения

Фото: bnews.kz.

Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/137/025/5c91370252c13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/137/025/5c91370252c13.jpg 2019-03-19T20:38:59+02:00 Другие страны Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с его решением о сложении президентских полномочий. Об этом во вторник сообщили в президентской пресс-службе.

"Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга, — отметили, в свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера. — Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах".

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Лукашенко и Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, где обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности, а также, как первый президент страны, по Конституции он имеет статус "Лидера нации".

Лукашенко подчеркнул, что это, "безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева".

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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