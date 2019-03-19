Лукашенко сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия
Лукашенко подчеркнул, что его с Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в связи с его решением о сложении президентских полномочий. Об этом во вторник сообщили в президентской пресс-службе.
"Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга, — отметили, в свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера. — Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах".
Лукашенко и Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, где обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности, а также, как первый президент страны, по Конституции он имеет статус "Лидера нации".
Лукашенко подчеркнул, что это, "безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева".
Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".
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