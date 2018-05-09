Лукашенко заявил о "приватизации победы" во Второй мировой войне

Беларусь борется против искажения истории и приватизации победы во Второй мировой войне войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой – приватизацией нашей победы", – сказал Лукашенко, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня победы.

Лукашенко подчеркнул, что "весь советский народ внес достойный вклад в Великую Победу и делить ее не к месту".

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил об участии украинцев во Второй мировой войне. Кроме того, президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты.

"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", – отметил президент.





Напомним, 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.