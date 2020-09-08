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Мария Колесникова выехала в Украину

8 сентября, 08:08

Игорь Рец Игорь Рец

Колесникову похитили в Минске утром в понедельник

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова, об исчезновении которой стало известно накануне, "прошла пограничный контроль в сторону Украины". Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского

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"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка" и убыли в сторону Украины", – цитирует Бычковского tut.by.

Ранее мы сообщали, что, по сообщениям очевидцев, в Минске около 10:05 утра в понедельник возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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По информации СМИ, утром в понедельник, 7 сентября, на связь, помимо Колесниковой, перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение также неизвестно.

Напомним, по данным белорусской оппозиции, с начала протестов против фальсификаций на выборах в Беларуси было задержано более 10 тысяч людей: более 450 задержанных подверглись "нечеловеческим пыткам", также есть погибшие и пропавшие без вести.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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