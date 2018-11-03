Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 26 автомобилей

В субботу, 3 ноября, в китайской провинции Ганьсу произошло масштабное ДТП с участием 26 машин. Об этом сообщил телеканал CGNT.

По его данным, в результате столкновения такого количества автомобилей погибли не менее 13 человек.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Правоохранителям предстоит установить причины ДТП.

Напомним, 26 октября на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП, столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, включая ребенка. Один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на полосу встречного движения.

Ранее в Киеве на Соломенке столкнулись пять авто. Первыми не разминулись автомобили Mercedes GL и Volkswagen Passat, а затем Mitsubishi Pajero Sport влетел в Toyota Hilux и эвакуатор, забиравший предыдущие автомобили.

Кроме того, 23 октября в центре Киева автокран без тормозов смял 22 автомобиля. Движение по улице полностью заблокировано от метро "Печерская". Сначала кран зацепил крюком припаркованные справа автомобили, потом его качнуло и пострадали уже машины, стоявшие слева в пробке.