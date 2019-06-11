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Масштабное ДТП в курортном городе Турции: погибли четыре человека, десятки пострадавших

11 июня, 10:13

В больницу госпитализировали 42 человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Турции. Об этом во вторник сообщила газета "Миллиет".

По ее данным, инцидент произошел в городе Бандырма провинции Балыкесир. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который, согласно фотографиями с места случившегося, получил наибольшие повреждения.

Власти начали расследование случившегося.

Как мы писали ранее, 28 мая, в турецкой провинции Измир прогремел взрыв на табачной фабрике. В результате взрыва погиб рабочий, который в то время находился у производственного котла.  Еще один человек ранен. 

Кроме того, сейчас курортную Анталью заливает сильными ливнями. Дороги превратились в реки. Масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.


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Тег автобус, ДТП, Турция, погибшие, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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