Масштабное ДТП в курортном городе Турции: погибли четыре человека, десятки пострадавших

В больницу госпитализировали 42 человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Турции. Об этом во вторник сообщила газета "Миллиет".

По ее данным, инцидент произошел в городе Бандырма провинции Балыкесир. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который, согласно фотографиями с места случившегося, получил наибольшие повреждения.

Власти начали расследование случившегося.

Как мы писали ранее, 28 мая, в турецкой провинции Измир прогремел взрыв на табачной фабрике. В результате взрыва погиб рабочий, который в то время находился у производственного котла. Еще один человек ранен.

Кроме того, сейчас курортную Анталью заливает сильными ливнями. Дороги превратились в реки. Масштабное наводнение затопило подвалы и первые этажи домов, а машины из-под воды виднеются лишь наполовину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабное ДТП в курортном городе Турции: погибли четыре человека, десятки пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"