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Масштабное ДТП в Мексике: столкнулись 15 автомобилей, пять человек погибли

Сегодня, 08:47

Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей, порядка 20 человек пострадали

Фото: из открытых источников.
Фото: из открытых источников..
Масштабное ДТП в Мексике: столкнулись 15 автомобилей, пять человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/054/462/5ca054462f5b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/054/462/5ca054462f5b3.jpg Другие страны Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей, порядка 20 человек пострадали

Не менее 15 автомобилей столкнулись в субботу на трассе Веракрус – Кардель в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей, порядка 20 человек пострадали, сообщили власти региона.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и пожарные. Часть пострадавших пришлось эвакуировать при помощи вертолета.

Сведений о причинах трагедии обнародовано не было.

Ранее сообщалось, что шестеро человек погибло и восемь получили ранения в столкновении легкового автомобиля с автобусом в штате Веракрус, что юго-востоке Мексики. Все жертвы, в числе которых трое детей, были членами одной семьи.

Трагедия произошла на дороге Поса-Рика — Кардель. Шестеро взрослых и двое малолетних детей были доставлены в больницы после аварии

Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.

Заметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Мексика, автомобиль

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Источник:

ТАСС

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