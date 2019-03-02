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Масштабные протесты в Алжире: есть погибший и раненные

Сегодня, 08:23

Среди пострадавших – семеро гражданских и 56 стражей порядка

Масштабные протесты в Алжире: есть погибший и раненные Другие страны Среди пострадавших - семеро гражданских и 56 стражей порядка

По меньшей мере 63 человека пострадали, 45 были задержаны в ходе многотысячных акций протеста в Алжире в пятницу. Об этом сообщил информационный портал TSA Algerie со ссылкой на официальные данные полиции.

По информации Главного управления национальной безопасности, среди пострадавших – семеро гражданских и 56 стражей порядка. За провокацию насилия, акты вандализма и нападения на государственную собственность задержаны 45 человек. Как отмечается в заявлении полиции, "большинство арестованных находились под действием психотропных препаратов и наркотических веществ".

Всего, по данным портала, в пятничных выступлениях по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек. В целом, марши протеста против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики в разных городах страны, включая столицу, а также город Тлемсен на северо-западе страны, родину предков действующего президента, прошли в спокойной обстановке. Лишь ближе к вечеру в самом Алжире вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались пройти к парламенту и зданию правительства, но были остановлены полицией, которая перекрыла все подходы к госучреждениям и применила против демонстрантов слезоточивый газ. Некоторое время спустя были отмечены столкновения в центре столицы на Площади 1 мая, а также у президентского дворца Эль-Мурадия.

Кроме того, по информации телеканала "Скай ньюс – Арабия", в давке, которая возникла в пятницу вечером уже на исходе марша, погиб один человек. Пятничные выступления стали крупнейшими за последние недели.

Тем временем 3 марта завершается отведенный избиркомом страны срок для регистрации кандидатов на запланированные на 18 апреля президентские выборы. Бутефлика, которого правящая партия страны выдвинула в феврале кандидатом на новый срок, что и вызвало волну протестов, в настоящее время находится в Женеве, где проходит медицинское обследование. После перенесенного в 2013 году инсульта он передвигается в инвалидной коляске, с трудом говорит и редко появляется на публике.

Сейчас в Алжире общественность обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одни считают, что власть не откажется от своих планов и будет идти до конца, в том числе и через подключение репрессивного аппарата и даже, возможно, введение чрезвычайного положения. Другие не исключают такого варианта, что Бутефлика не вернется к моменту завершения срока подачи заявлений в избирком, есть и такие, кто предполагает, что президент может вообще уже не вернуться в страну. Но наиболее вероятным оценивается вариант переноса выборов на более поздний срок, тем более, как сообщил телеканал "Аль-Хадас", именно последний сценарий обсуждается сейчас в Алжире.

81-летний Бутефлика находится у власти в стране с 1999 года.

Ранее сообщалось, что в Алжире приняли конституционную реформу.

Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

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Тег Алжир, протесты, пострадавшие

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ТАСС

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