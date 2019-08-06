Транспортный коллапс ощущался уже во время утреннего часа пик

/ Фото: AFP

Массовые протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-06T00:25:00+03:00 Другие страны Транспортный коллапс ощущался уже во время утреннего часа пик

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих и задержала более 80 человек, которые пытались заблокировать движение на улицах и парализовать работу общественного транспорта в рамках объявленной ими в понедельник всеобщей забастовки, передает SCMP.

В рамках забастовки сотрудники многих компаний и госучреждений не вышли на работу. В аэропорту Гонконга отменили 230 авиарейсов. Не работала также железная дорога в аэропорт.

Глава администрации Гонконга Керри Лэм заявила, что не уйдет в отставку, и обвинила протестующих в том, что они наносят огромный ущерб экономике Гонконга и подрывают стабильность региона.

"Такие масштабные помехи, создаваемые во имя определенных требований и из нежелания сотрудничать, серьезно подорвали правопорядок в Гонконге и толкают наш город, который мы все любим и помогали строить, к очень опасной ситуации", – сказала Лэм.

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Весь день между протестующими и полицией, с одной стороны, и протестующими и местными жителями – с другой, периодически возникали стычки.

Транспортный коллапс ощущался уже во время утреннего часа пик, когда протестующие пытались заблокировать входы в метро и силой держали двери поездов открытыми, не давая им сдвинуться с места.

Участники акций протеста также пытались заблокировать крупные автомагистрали и расставляли на дорогах баррикады. В одну из таких баррикад врезался автомобиль, в результате чего один человек пострадал.

Из-за забастовки весь день были закрыты многие магазины, в том числе крупных сетевых брендов, таких как Topshop и Zara, Apple.

Массовые протесты против закона об экстрадиции на территорию материкового Китаяв Гонконге продолжаются уже третий месяц. Правоохранители разгоняли демонстрантов, применяя силу.

Общественное недовольство в Гонконге нарастало с мая-2019, когда власти обнародовали поправки в закон об экстрадиции граждан на материковый Китай. После первых волн протестов правительство отказалось от законодательной инициативы, но демонстрации продолжились. Теперь недовольные граждане требуют наказать полицию за применение силы во время первых протестов. Кроме того, среди требований участников акций значится проведение демократических реформ и отставка главы Гонконга Кэрри Лам.

На этом фоне более четырех десятков протестующих уже столкнулись с уголовными обвинениями – им вменяют антигосударственный мятеж.

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